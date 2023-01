Flucht in Steglitz: Autodiebe fragen Polizisten nach Weg – Festnahme

Polizisten führen einen Verdächtigen in Handschellen ab (Symbolbild). Imago/Jochen Tack

Zivilpolizisten haben Mittwochmorgen drei mutmaßliche Autoeinbrecher in Berlin-Steglitz festgenommen. Das Trio fiel Polizisten nachts um 3 Uhr auf, weil sie sich nach Angaben der Polizei in einem weißen Transporter verdächtig verhalten haben sollen. Auf der Johanna-Stegen-Straße stiegen zwei Männer aus dem Fahrzeug aus und rannten eilig auf die Zivilbeamten zu. Sie erkundigten sich nach dem Weg in Richtung Autobahn. Die Ermittler gaben den Männern jedoch keine Auskunft.

Stattdessen überprüften sie das Trio im Alter von 21, 25 und 29 Jahren. Dabei erklärten sie den Verdächtigen, dass sie diese zuvor beobachtet haben, wie sie sich bei einem Motorrad unter einer Abdeckplane zu schaffen machten. Am Transporter sahen die Beamten zudem, dass einige Türschlösser fehlten. Neben diverser Arbeitshandschuhe entdeckten die Polizisten Einbruchswerkzeug, was den Tatverdacht erhärtete.

Die Fahrt des Trios führte letztlich nicht zur Stadtautobahn, sondern in ein Polizeigewahrsam. Der Transporter wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.