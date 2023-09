Überfall auf Wettbüro in Hakenfelde: Männer schlagen Angestellten nieder

Bei einem Raubüberfall auf ein Wettbüro in Hakenfelde ist in der Nacht zum Donnerstag ein 24-Jähriger verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen zwei unbekannte Männer gegen 23.30 Uhr bei dem Wettbüro in der Streitstraße geklingelt haben. Als der 24-jährige Angestellte ihnen die Tür öffnet, sollen ihn die Männer niedergeschlagen und mit Reizgas besprüht haben.

Der Angestellte konnte sich in einen Nebenraum flüchten und den Alarm auslösen. Die Männer flüchteten ohne Beute davon. Der 24-Jährige wurde bei dem Angriff am Kopf verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.