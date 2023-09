In Berlin-Wilmersdorf hat ein Familienstreit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem Einsatzkräfte angegriffen und verletzt wurden. Die Beamten wurden am Sonntagabend gegen 21 Uhr zur Brandenburgischen Straße alarmiert, weil dort mehrere Angehörige einer Familie aufeinander losgegangen waren. Der Streit sei nach Angaben der Polizei eskaliert, als ein 45-jähriger Mann eine 43-jährige Frau mit der Faust niedergeschlagen haben soll.

Bei der anschließenden Rangelei mischten noch zwei weitere junge Männer und eine Frau mit. Als ein 32-jähriger Zeuge schlichten wollte, soll die gesamte Familie auf ihn eingeschlagen und ihn dabei am Kopf verletzt haben. Alarmierte Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschließend zur in ein Krankenhaus.

Als alarmierte Polizisten an der Adresse eintrafen, eskalierte die Situation erneut. Bei den Festnahmen leisteten die Familienangehörigen massiven Widerstand. Vier Einsatzkräfte wurden bei den Attacken leicht verletzt. Eine Polizistin und ein Polizist konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Atemalkoholtests bei einem 24-Jährigen und bei der 43-jährigen Frau ergaben Werte von über zwei Promille. Die Einsatzkräfte brachten die Familienmitglieder in eine Gefangenensammelstelle, wo ihre Personalien aufgenommen wurden. Die Ermittlungen dauern an.