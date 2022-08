Ein alkoholisierter Mann hat am Dienstagabend in Rathenow eine Explosion verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf bislang unbekannte Weise Gas in die Kanalisation auf dem Grundstück eingeleitet haben, wodurch es zu der Explosion kam. Dadurch sollen auf dem betroffenen Grundstück sowie auf zwei Nachbargrundstücken die Kanaldeckel mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden sein. Verletzt wurde niemand.

Der Tatverdächtige sagte der Polizei gegenüber, er habe Ungeziefer beseitigen wollen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es wurde eine Anzeige wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Die Höhe des Schadens kann bislang noch nicht beziffert werden.