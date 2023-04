Berlin: Duo will Geldautomat plündern, Passantin schreitet ein

Zwei vermummte Männer haben in Berlin-Mitte versucht haben einen Bankautomaten aufzubrechen. Dabei wurden sie jedoch in flagranti von einer Passantin ertappt.

Zwei unbekannte Täter sollen in der Nacht zum Dienstag versucht haben einen Geldautomaten in Mitte mit einem Kuhfuß aufzubrechen.

In der Nacht zum Dienstag haben zwei bislang unbekannte Täter vergeblich versucht, einen Geldautomaten in Berlin-Mitte zu plündern. Eine Passantin beobachtete das Geschehen, alarmierte nach einer Ansprache die Polizei und machte dem Duo somit einen Strich durch die Rechnung.

Gegen 23 Uhr haben sich die vermummten Männer nach Angaben der Polizei in den Service-Bereich einer Bankfiliale in der Seydelstraße begeben. Kurz darauf beschädigten sie einen Automaten mit einem Kuhfuß. Eine aufmerksame Passantin sprach die mutmaßliche Täter an, nachdem ihr das Verhalten aufgefallen war.

Die Männer verließen daraufhin den Raum mit ihren beiden Werkzeugkoffern und fuhren in Richtung Kreuzberg davon. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Diebstahls auf.