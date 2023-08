Mehrere Täter sind am Wochenende in eine Postbankfiliale in Berlin-Gesundbrunnen eingebrochen. Die Täter haben sich am Sonntag gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und Bargeld erbeutet, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Über die Höhe des erbeuteten Geldbetrages gab die Polizei keine Auskunft. Das Landeskriminalamt ermittelt.

