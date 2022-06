Bei der Fahndung nach einem Tatverdächtigen bittet die Berliner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Der Gesuchte soll am 15. November 2021 gegen 16 Uhr auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Rathaus Steglitz einen Mann homophob beleidigt, bedroht und körperlich angegriffen haben. Er soll Persisch gesprochen haben. Nach der Auseinandersetzung sei der Angreifer in eine S-Bahn in Richtung Zehlendorf gestiegen.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: männlich

etwa 30 bis 35 Jahre alt

Vollbartträger

kurzes schwarzes Haar

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes geben?

Wer hat den Mann bei der Tatbegehung gesehen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Gesuchten geben?

Polizei Berlin Die Polizei Berlin sucht diesen Tatverdächtigen.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 030/4664953528, per Telefax unter der Nummer 030/4664953599 oder per E-Mail, über die Internetwache Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.