Als Paketbote verkleidet: Berliner Polizei fahndet nach mutmaßlichem Räuber

Die Berliner Polizei fahndet aktuell nach einem Mann, der im vergangenen Sommer gemeinsam mit zwei Komplizen ein Paar in Konradshöhe (Bezirk Reinickendorf) ausgeraubt haben soll. Weil die Ermittler in dem Fall bislang keine heiße Spur haben, veröffentlichten sie am Montag ein Foto des Verdächtigen und baten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tat: Am Abend des 15. August 2022 soll der Gesuchte, als Paketbote verkleidet und ein Paket in der Hand haltend, an der Tür des Paares geklingelt haben. Als ihm geöffnet wurde, soll er mit zwei Mittätern in die Wohnung gestürmt sein. Unter Vorhalten eines Revolvers und Einsatz von körperlicher Gewalt sollen die drei die Wohnräume nach Beute durchsucht haben. Die Unbekannten sollen den 28-Jährigen sowie seine 26-jährige Partnerin geschlagen und sie mit Kabelbindern gefesselt haben. Mit einem erbeuteten Smartphone sollen die Männer dann geflohen sein.

Die Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Als Paketbote verkleidet soll ein Mann in eine Wohnung eingedrungen sein und Bewohner mit einer Waffe bedroht haben. Polizei Berlin

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin-Wedding unter der Rufnummer (030) 4664-173131 oder per E-Mail, per Internetwache oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.