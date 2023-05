Messerattacke in Charlottenburg: Mann am Oberschenkel verletzt

Ein Unbekannter griff den 46-Jährigen unvermittelt auf der Straße an und flüchtete. Das Opfer kam mit Stichverletzungen ins Krankenhaus.

Ein Mann ist am Mittwochabend in Berlin-Charlottenburg Opfer eines Messerangriffs geworden. Wie die Polizei mitteilte, soll der unbekannte Angreifer dem 46-Jährigen gegen 20.45 Uhr auf dem Gehweg der Lewishamstraße einen Stich in seinem Oberschenkel versetzt haben. Anschließend flüchtete er.

Der 46-Jährige konnte durch aufmerksame Passanten erstversorgt werden. Anschließend brachte die Feuerwehr den Geschädigten in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.