Neukölln: Kind wird von Kioskbesitzer angegriffen, Gruppe geht auf Polizei los

In Neukölln ist es am Donnerstagabend zu gewalttätigen Tumult gekommen. Zuvor wurde wohl ein Kind nach einem vermeintlichen Streich geschlagen.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Am Donnerstagabend kam es in der Neuköllner Lucy-Lameck-Straße gegen 20 Uhr zu einem Tumult. Auslöser war offenbar ein Angriff auf ein Kind. Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte, soll ein 41-jähriger Kioskbesitzer eine Körperverletzung begangen haben, nachdem das Kind einen Gegenstand in den Laden geworfen haben soll.

Der Mann soll den Jungen daraufhin am Nacken gepackt und geschlagen haben. Zeugen schalteten sich ein und alarmierten die Polizei. Als die Einsatzkräfte versuchten, den Sachverhalt vor Ort klären, erschien plötzlich eine dunkel gekleidete Personengruppe.

Unbekannte Gruppe greift Polizisten an

Die Unbekannten stießen einen Beamten nach den Angaben um und attackierten den Kioskbesitzer mit Faustschlägen und Tritten. Beim Versuch, einen Angreifer zu Boden zu bringen, wurde ein Polizist von einem Faustschlag am rechten Auge getroffen.

Als es den Polizeikräften schließlich gelang, den Angriff abzuwehren, flüchteten die Tatverdächtigen gemeinsam mit dem Kind in unbekannte Richtung. Zwei Polizeikräfte wurden verletzt, verblieben jedoch im Dienst. Der Kioskbesitzer zog sich Hämatome im Gesichtsbereich zu, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.