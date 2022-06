In einem Aldi-Supermarkt im hessischen Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) sind am Dienstagmittag Schüsse gefallen. Laut Polizei kamen dabei zwei Menschen ums Leben. Bei den Toten handele es sich um eine 53-jährige Frau und einen 58-jährigen Mann. Augenzeugen gaben an, dass der Mann die Discounter-Filiale in der Wierastraße im Stadtteil Treysa betrat. Er soll die laut um Hilfe rufende Frau verfolgt haben.

Der Mann habe dann zunächst die Frau erschossen und die Waffe schließlich gegen sich selbst gerichtet. Diese Darstellung bestätigt auch die Polizei nach den ersten Vernehmungen. Einige Kunden hätten den Vorfall zunächst nicht bemerkt: Man habe ein Geräusch gehört, dass sich wie zerbrechendes Glas anhörte, so eine Zeugin gegenüber der Zeitung HNA.

Heute Mittag kam es um kurz nach 13 Uhr offenbar zu Schüssen in einem Lebensmittelmarkt in der Wierastraße.



Zwei Personen wurden im Markt leblos aufgefunden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt.



Wir sind mit zahlreichen Kolleginnen & Kollegen am Einsatzort. — Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) June 7, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Augenzeugen werden in Café psychologisch betreut

Die Tat soll kurz nach 13 Uhr geschehen sein. „Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht“, so die Polizei. Zahlreiche Einsatzkräfte ermitteln am Tatort. Polizisten in weißen Schutzanzügen sind zu sehen. Die Spuren müssten gesichert werden, so ein Polizeisprecher. Der Bereich um den Lebensmittelmarkt ist weiträumig abgesperrt. In einem nahen Café werden Augenzeugen der Tat psychologisch betreut.

Die genauen Hintergründe und ein mögliches Tatmotiv sind derzeit noch nicht bekannt. Auch in welchem Verhältnis die beiden Toten zueinander standen, ist unklar. Laut Polizei steht immerhin fest, dass es keine weiteren Tatbeteiligten gab und dass keine weiteren Personen verletzt seien.

Schwalmstadt hat gut 18.000 Einwohner und ist die größte Stadt im Schwalm-Eder-Kreis. Sie liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Marburg und Kassel.

Landtagsabgeordnete sprechen Angehörigen ihr Mitgefühl aus

Die hessische Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) reagierte während einer Landtagssitzung auf die Nachricht über den Vorfall und dankte den Einsatzkräften in Schwalmstadt. Sie sprach im Namen des Landtags den Angehörigen herzliches Beileid aus. Wallmann informierte die Abgeordneten zwischen zwei Reden in der Plenardebatte, die auf die Regierungserklärung von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) folgte. (mit dpa)