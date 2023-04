Handwerker-Betrug: Trickdiebe bestehlen Berlinerin – wie schütze ich mich?

Zwei Trickdiebe haben Montagmittag in Berlin-Hellersdorf eine Rentnerin bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, tauchten zwei Unbekannte gegen 14 Uhr an der Wohnung der 88-Jährigen in der Bansiner Straße auf. Das Duo hatte sich zuvor telefonisch als Handwerker ausgegeben und zur Überprüfung des Wassers angekündigt.

Die Rentnerin ließ die beiden vermeintlichen Handwerker in die Wohnung. In der Küche folgte sie daraufhin den Anweisungen der weiblichen Tatverdächtigen, den Wasserhahn zu betätigen. In dieser Zeit gab die Frau vor, an dem Waschbecken herumzuschrauben. Indes begab sich der Komplize in das Wohnzimmer und stahl unbemerkt Geld und Goldschmuck der 88-Jährigen.

Die beiden Unbekannten verließen die Wohnung, noch bevor die Betroffene etwas von dem Betrug mitbekam. Die alte Dame blieb unverletzt. Das zuständige Fachkommissariat übernahm den Vorfall zwecks weiterer Ermittlungen.

So schützen Sie sich vor Trickdieben

Trickdiebe geben sich häufig als Handwerker oder Polizisten aus, um in Wohnungen zu gelangen. Manchmal täuschen sie auch eine Notlage vor, bitten um Zettel und Stift oder ein Glas Wasser. Sobald sie in der Wohnung sind, lenken die Trickdiebe ihre Opfer geschickt ab und lassen unbemerkt Komplizen hinein, damit sie Wertgegenstände stehlen können. Betroffen sind oftmals ältere Menschen.