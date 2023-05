Berlin: Ladendieb bricht Polizist im Supermarkt die Nase

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Ein Mann soll in Berlin mehrere Menschen in einem Supermarkt angegriffen haben.

Während der Festnahme soll ein Ladendieb am Montagmittag in Berlin-Steglitz einem Polizisten die Nase gebrochen haben. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete gegen 12.30 Uhr ein Mitarbeiter eines Supermarkts in der Albrechtstraße, wie ein 38-Jähriger mehrere Zahnpastatuben aus dem Regal nahm und in seinem Beutel verstaute.

Als der Mann im Kassenbereich darauf angesprochen wurde, kam es zu einer Rangelei, wobei der Angestellte zu Boden fiel. Hier soll der Tatverdächtige mehrfach mit der Faust auf den 41-Jährigen eingeschlagen haben. Ein ebenfalls im Supermarkt anwesender Polizist beobachtete das Geschehen. Er war außer Dienst und befand sich zufällig in dem Geschäft. Als er eingriff, wurde er ebenfalls unvermittelt durch mehrere Schläge ins Gesicht attackiert. Dabei wurde ihm laut Polizei die Nase gebrochen.

Der 38-Jährige wurde bis zur Festnahme von Mitarbeitern und dem Opfer festgehalten. Ihn erwarten nun zwei Strafanzeigen. Der Mitarbeiter des Supermarktes wurde leicht verletzt, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Der Polizist wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Ermittlungen dauern an.