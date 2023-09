Feuerteufel in Berlin? Polizei ermittelt nach Wohnmobilbrand wegen Brandstiftung

In Berlin-Marzahn ist in der Jan-Petersen-Straße ein Wohnmobil ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Man gehe derzeit von einer absichtlichen Brandlegung aus, teilte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mit. Ein Zeuge war gegen 3.00 Uhr in der Nacht auf das brennende Fahrzeug aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr. Das Feuer griff auf drei weitere Autos über. Die Höhe des Sachschadens kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden und ist Teil der laufenden Ermittlungen. Vergangenes Wochenende haben Unbekannte bereits ein Wohnmobil in Berlin-Prenzlauer Berg angezündet.