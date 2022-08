Die Mutter von zwei Kindern, deren sterbliche Überreste vor anderthalb Wochen in Neuseeland in gekauften Koffern entdeckt wurden, befindet sich möglicherweise in Südkorea. Die neuseeländische Polizei habe die Kollegen in Südkorea um Mithilfe gebeten, um die mutmaßliche Mutter zu finden, berichtete die Zeitung The Korea Herald am Montag unter Berufung auf Behördenangaben.

Bei der gesuchten Frau handelt es sich demnach um eine Neuseeländerin, die früher einmal die südkoreanische Staatsbürgerschaft besessen hatte. Sie habe in Neuseeland jahrelang unter einer Adresse gewohnt, die mit dem Fall in Verbindung stehe. Die Frau soll dann 2018 in Südkorea eingereist sein. Es gebe jedoch keine Dokumente, die belegten, dass sie seither wieder ausgereist sei, hieß es. Wo sie sich gegenwärtig befindet, war zunächst unklar.

Die Leichenteile von den zwei Kindern im Alter zwischen fünf und zehn Jahren wurden in diesem Monat in Koffern entdeckt, die bei einer Räumungsversteigerung in Neuseeland gekauft wurden. Die Koffer wurden zuvor nach Angaben der neuseeländischen Polizei drei bis vier Jahre in einem Lagerhaus aufbewahrt. Laut New Zealand Herald arbeitet die Polizei im Rahmen ihrer Mordermittlungen in dem Fall mit Interpol zusammen.