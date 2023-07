Mehrere Verletzte nach Schlägerei auf Berliner S-Bahnhof

In der Nacht prügelten sich mehrere Personen auf dem S-Bahnhof Jungfernheide. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort – es gab Verletzte.

Einsatzkräfte am Tatort nach der Schlägerei. Morris Pudwell

In der Nacht zum Sonntag ist es zu einem Gewaltausbruch auf dem S-Bahnhof Jungfernheide gekommen. Nach einem Bericht von vor Ort sollen sich Streitigkeiten unter einer größeren Personengruppe bis in die Olbersstraße hingezogen haben.

Die Berliner Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an. Bei der Schlägerei wurden mindestens vier Personen verletzt – einer der Beteiligten wurde wohl auch mit einer Flasche am Kopf verletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.