Schüsse in Berlin-Marzahn: Streit unter Jugendlichen endet mit Verletzen

In Berlin-Marzahn wurden in der Nacht nach ersten Erkenntnissen zwei Jugendliche verletzt. Zuvor sollen Schüsse aus einer Schreckschusswaffe gefallen sein.

In Berlin-Marzahn ist es gegen Mitternacht zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Nach einem Bericht von vor Ort wurden zwei Heranwachsende demnach in der in der Golliner Straße verletzt.

Im Vorfeld sollen zwei Gruppen auf einer Geburtstagsfeier aneinandergeraten sein. Ein Teil der Jugendlichen soll der verfeindeten Gruppe im Anschluss aufgelauert haben. Dabei sollen auch Schüsse aus einer Schreckschusspistole gefallen sein – es gab mehrere Verletze.

Ein Polizeibeamter stellt die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Morris Pudwell

Einer der jungen Männer erlitt nach den Angaben eine Verletzung am Kopf. Die Polizei stellte vor Ort eine Schreckschusspistole, diverse Patronen sowie Patronenhülsen und ein Handy sicher. Ein Fachkommissariat ermittelt nun zu den Hintergründen.