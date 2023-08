„Krimineller Plan“: Trump wegen Kapitol-Sturm wohl schon morgen vor Gericht

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol in Washington womöglich schon am Donnerstag vor Gericht erscheinen. Die erste Anhörung in dem Verfahren ist auf Donnerstag terminiert, am Dienstag war die Anklageschrift gegen Trump veröffentlicht worden. Darin wirft ihm Sonderermittler Jack Smith den Versuch zur Last, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen.

In der 45-seitigen Anklageschrift hieß es, Trump habe kurz nach dem Wahltag am 3. November 2020 seinen „kriminellen Plan“ gestartet. Absicht der Verschwörung sei demnach gewesen, „die legitimen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 unter der Verwendung wissentlich falscher Vorwürfe des Wahlbetrugs zu kippen“. Auch gegen sechs weitere Personen, deren Namen nicht genannt wurden, wurde Anklage erhoben.

Wie Donald Trump seine Anhänger anstachelte

Am 6. Januar 2021 hatten radikale Trump-Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt, als dort der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 bestätigt werden sollte. Trump hatte seine Unterstützer in einer Rede kurz zuvor einmal mehr mit der Behauptung angestachelt, dass er durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden sei. Während der Rede hatte er außerdem seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kapitol zu marschieren und „auf Teufel komm raus“ zu kämpfen. Fünf Menschen starben im Zuge der Krawalle.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Trump war Mitte Juni bereits in der Dokumentenaffäre, einem anderen Strafverfahren gegen ihn auf Bundesebene, in Miami zu einer Anhörung vor Gericht erschienen. Er plädierte in allen 37 Anklagepunkten auf nicht schuldig. In New York ist Trump zudem wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels angeklagt.