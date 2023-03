Bankenkrise: Schweiz will Übernahme der Credit Suisse durch die UBS Die Schweizer Regierung versucht, eine große Bankenkrise zu verhindern. Deshalb ist nun eine Übernahme der Credit Suisse durch die Bank UBS im Gespräch. dpa

Die Schweizer Bank UBS soll an der Übernahme der Credit Suisse interessiert sein. Fabrice Coffrini/AFP

Bern -Die Lage der angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) hat die Regierung auf den Plan gerufen. Die sieben Mitglieder des Bundesrates trafen am Spätnachmittag zu einer außerordentlichen Sitzung in Bern zusammen, wie die Neue Züricher Zeitung berichtete. Am Abend seien weitere Beamte und Experten hinzugestoßen. Regierungssprecher André Simonazzi wollte sich gegenüber Reportern der Zeitung nicht zu dem Geschehen äußern.