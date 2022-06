Das US-Model Ireland Baldwin hat in einem TikTok-Video berichtet, dass sie als Teenager vergewaltigt wurde. Mit dieser Offenlegung wolle sie die jüngste Entscheidung des Supreme Court kritisieren, wonach generelle Abtreibungsverbote in den USA erlaubt werden. In ihrem TikTok-Video malt sich die Tochter von Alec Baldwin und Kim Basinger das Schreckensszenario aus, wäre sie durch dieses Verbrechen schwanger geworden.

„Ich war völlig besinnungslos, als es passierte, und es hat den Kurs meines gesamten Lebens verändert.“ Sie habe dieses Geheimnis jahrelang für sich behalten. „Und weil ich das tat, hat es mir viel Schmerz und Leid zugefügt“, sagt sie. Sie hätte jahrelang Drogen und Alkohol missbraucht, um sich zu betäuben. Nicht einmal ihrem damaligen Freund habe sie davon erzählt.

Ireland Baldwin hatte bereits eine Abtreibung

Außerdem verrät Ireland Baldwin, dass sie mehrere Jahre später einen Schwangerschaftsabbruch hatte. Sie sei in ihrer damaligen Beziehung unglücklich gewesen, erklärt Baldwin. „Ich habe mich für eine Abtreibung entschieden, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, zwischen zwei Menschen geboren zu werden, die sich hassen“, erklärt sie. Ohne einen liebenden und unterstützenden Partner hätte sie es sich nicht vorstellen können, Mutter zu werden.

Ireland Baldwin: „Es ist dein Leben und es ist deine Wahl“

Nach der umstrittenen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs haben mehrere US-Bundesstaaten sofort weitgehende Abtreibungsverbote in Kraft gesetzt. In Staaten wie Arkansas, Kentucky oder Louisiana sind Schwangerschaftsabbrüche nun nicht mehr erlaubt – auch nicht bei Vergewaltigungen oder Fällen von Inzest. Ausnahmen gibt es in der Regel nur für medizinische Notfälle. In mehreren weiteren Bundesstaaten treten Verbote in wenigen Wochen in Kraft. Andere dürften folgen.

Ireland Baldwin spricht sich strikt gegen die Verbote aus. „Ich habe mich für mich entschieden und ich würde mich wieder für mich entscheiden. Es ist dein Leben und es ist deine Wahl“, sagt das Model mit Nachdruck. (mit dpa)