Bei einer Explosion eines Treibstofflagers in Bergkarabach am Montagabend sind mindestens 68 Menschen gestorben. Wie die Regierung der selbsternannten Republik am Dienstag mitteilte, wurden zudem 290 Menschen verletzt und 105 Personen vermisst. Das Treibstofflager liegt unweit Bergkarachbachs Hauptstadt Stepanakert.

Die Ursache der Explosion ist noch nicht geklärt. Zu dem Zeitpunkt standen nach örtlichen Berichten Hunderte an der Tankstelle an, um Benzin für die Flucht zu tanken.

Explosion in Bergkarabach: Angespannte Situation verschärft sich

Wenige Tage nach der Niederlage pro-armenischer Kämpfer gegen aserbaidschanische Truppen sind nach armenischen Angaben bereits mehr als 28.000 Menschen aus in Bergkarabach geflohen. Den Angaben vom Dienstag zufolge sind bisher 28.120 Flüchtlinge in Armenien angekommen. Aserbaidschan hatte am Sonntag nach Monaten die einzige Straße aus Bergkarabach nach Armenien geöffnet.

Bergkarabach liegt auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, mehrheitlich wohnen dort aber ethnische Armenier. Das Gebiet ist zwischen zwei den verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken schon seit Jahrzehnten umkämpft. Vergangenen Dienstag startete Aserbaidschan „Anti-Terror-Einsätze“ und konnte die unterlegenen Karabach-Armenier innerhalb eines Tages zur Kapitulation zwingen. Nach armenischen Angaben sollen bei den Kämpfen mehr als 200 Menschen getötet worden sein.

Da Aserbaidschan schon Monate vor der Militäroperation die Zufahrtsstraße blockierte, sind in dem Gebiet Nahrungsmittel und Medikamente knapp. Die Bevölkerung befürchtet nach der militärischen Auseinandersetzung Vertreibung oder Unterdrückung durch die neuen Machthaber. Tausende Zivilisten sind auf der Flucht. Durch die Explosion wird die ohnehin angespannte Lage weiter verschärft. So waren nach Angaben des Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) die Krankenhäuser bereits vor der Explosion überlastet.