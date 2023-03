Krönung von König Charles landesweit auf Leinwänden zu sehen Die Krönung von König Charles wird in der Londoner Westminster Abbey stattfinden. Hundertausende Zuschauer werden erwartet. Doch wer keinen Platz findet, kan... dpa

London -Fans der königlichen Familie in Großbritannien können die Krönung von König Charles III. landesweit auf Dutzenden Leinwänden verfolgen. Die Zeremonie am 6. Mai werde auf mehr als 30 Großbildschirmen in zahlreichen Städten gezeigt, teilte das Kulturministerium in London am Freitag mit.