Ku'damm-Raser von 2016: Es bleibt Mord Nach einem illegalen Autorennen wurde ein Mann wegen Mordes verurteilt. Er legte Verfassungsbeschwerde ein - doch ohne Erfolg. Was das für ihn bedeutet. dpa

Karlsruhe -Fast sieben Jahre nach einem schlimmen Raser-Unfall auf dem Berliner Ku'damm ist der wegen Mordes verurteilte Fahrer mit einer Verfassungsbeschwerde gescheitert. Die angegriffenen Entscheidungen verletzten den Kläger nicht in seinen verfassungsmäßig garantierten Rechten, teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Freitag mit. (Az. 2 BvR 1404/20)