Küchenbrand in Berlin-Reinickendorf: eine Person verletzt

Berlin -Ein Mensch ist bei einem Küchenbrand im Ortsteil Märkisches Viertel in Berlin-Reinickendorf leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Samstag in der Küche einer Wohnung im ersten Geschoss eines 14-stöckigen Wohnhauses in der Treuenbrietzener Straße aus. In der betroffenen Wohnung waren den Angaben zufolge zum Zeitpunkt des Brandes keine Bewohner mehr. Eine Person aus dem Wohnhaus erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.

Die Löscharbeiten dauerten rund eineinhalb Stunden an. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache ist nach Angaben des Sprechers noch unklar.