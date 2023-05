ChatGPT auf dem Mars: Kann Künstliche Intelligenz die Raumfahrt unterstützen?

Forscher sind skeptisch, ob Künstliche Intelligenz den Menschen in manchen Bereichen tatsächlich ersetzen kann. Doch die KI könnte im Weltall nützlich sein.

Könnte Künstliche Intelligenz dabei helfen, den roten Planeten Mars besser zu erforschen? Der Weltraum-Journalist Leonard Davis hat dazu mehrere Forscher befragt und die Ergebnisse auf dem Portal Space.com veröffentlicht.

Konkret ging es in Davis Szenario um einen mit dem KI-Tool ChatGPT ausgestatteten Smartbot, der zu Forschungszwecken auf dem roten Planeten unterwegs ist. ChatGPT kann bereits menschenähnliche Antworten auf eine vorgegebene Anforderung geben.

Künstliche Intelligenz kann bei Rover-Missionen genutzt werden

Ein Smartbot, der so ausgestattet ist, könnte die wissenschaftlichen Funde eventuell sogar direkt analysieren und mit vergangenen Erkenntnissen vergleichen. Die Ergebnisse könnten dann direkt an eine wissenschaftliche Zeitschrift gesendet werden, so Davis.

Sercan Ozcan von der Universität Portsmouth hält dies zwar für möglich, warnt jedoch vor irreführenden Informationen. Die Arbeit von Menschen sei weiterhin verlässlicher, auch wenn die Prozesse womöglich etwas länger dauerten. Der Universitäts-Professor Steve Ruff hält die Nutzung für Rover-Operationen in der nahen Zukunft für möglich. KI könnte dort bei der Auswahl von Zielen, die ohne menschliche Beteiligung beobachtet werden sollen, und für die Navigation unterstützend wirken.

Insgesamt betrachteten die befragten Forscher KI als mächtiges Tool und fordern, die Grenzen der Künstlichen Intelligenz besser zu erforschen und zu debattieren. Tools wie ChatGPT könnten die Menschen bei zukünftigen Weltraummissionen wahrscheinlich unterstützen, jedoch (noch) nicht ersetzen.