Eine Wissenschaftlerin aus Ilmenau in Thüringen hat eine Katzenklappe erfunden, die sich mithilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) nur für bestimmte Katzen öffnet. Das berichtet der MDR in einem Beitrag über die Frau, die für ihr eigenes Tier die intelligente Katzenklappe entwickelte. Mareike Helbig fütterte an ihrem Arbeitsplatz, dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie in Ilmenau, die KI mit 43.000 Katzenbildern. So lernte die Künstliche Intelligenz Helbigs Katze von anderen zu unterscheiden.

Zwar gebe es bereits andere intelligente Katzenklappen, sagte Helbig dem MDR. Doch von denen halte sie nichts. Manche funktionierten etwa mit einem Halsband mit Magnet, andere per Chip. „Mit diesen Halsbändern können sich Katzen strangulieren. Und sie können die Magneten auch einfach verlieren“, sagte sie. Einen Chip wollte sie ihrer Katze nicht implantieren lassen.

KI gibt via Gesichtserkennung grünes oder rotes Licht

Die KI-Katzenklappe dagegen funktioniert ganz ohne die Hilfe der Katze. Nähert sich eine Katze, gibt die KI via Gesichtserkennung entweder grünes oder rotes Licht. Das System funktioniere im Prinzip auch bei Menschen, sagt Helbig. Sie könne sich vorstellen, dass es künftig in sogenannten Smarthomes eingesetzt werde. So weit ist die Technologie aber noch nicht. Erst mal geht laut Helbig die KI-Katzenklappe in Serie.