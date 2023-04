Kühl, windig und regnerisch in Berlin und Brandenburg Am Dienstag wird es kühl, windig und regnerisch in Berlin und Brandenburg. Neben kurzen Regenschauern weht aus Westen ein teils frischer Wind, berichtete der... dpa

Potsdam -Am Dienstag wird es kühl, windig und regnerisch in Berlin und Brandenburg. Neben kurzen Regenschauern weht aus Westen ein teils frischer Wind, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen. Im Verlauf des Tages gibt es vor allem vom Fläming über den Berliner Raum bis in den Norden Brandenburgs gelegentlich Windböen der Stärke sieben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zehn und zwölf Grad. Zum Abend klart der Himmel allmählich auf.