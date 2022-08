Am Sonntag findet in Berlin eine große Solidaritätslesung für Salman Rushdie statt. Zu den angekündigten Autoren gehören unter anderen Deniz Yücel, Eva Menasse, Günter Wallraff, Sven Regener und Thea Dorn. Der indisch-britische Autor war am 12. August in New York von dem 24-jährigen Hadi M. bei einer Lesung mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Regierungsnahe iranische Medien begrüßten den Angriff.

Lesung als Zeichen gegen Gewalt und Fanatismus

Mit der Solidaritätslesung im Neuen Haus wollen das Berliner Ensemble und der PEN Berlin ein Zeichen gegen Fanatismus und Gewalt setzen, teilten beide Organisationen am Donnerstag mit. Gelesen werden Texte von Salman Rushdie selbst, der inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung ist. Gemeinsam wolle man so „die Freiheit des literarischen Wortes“ schützen und „das Existenzrecht der Kunst feiern“.

Nach der Veröffentlichung seines Romans „Die satanischen Verse“ hatte Ayatollah Khomeini, das politische Oberhaupt des Iran, Rushdie 1989 mittels einer Fatwa zum Tode verurteilt, weil er den Roman als blasphemisch erachtete.