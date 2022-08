Eine linke Bar in Zürich hat ein Konzert eines weißen Musikers abgesagt, weil dieser Dreadlocks trägt. Der Österreicher Mario Parizek wollte am Dienstag in der Bar „Gleis“ im Zürcher Zollhaus spielen, das sei auch monatelang geplant gewesen, berichtet Züri Today.

Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte Parizek ein Video, worin er mit Häme für „diese mehr oder weniger faschistische Einstellung“ applaudiert. Er erklärt, dass er sich mit 13 Jahren die Dreads zugelegt habe, weil er in einem „ziemlich rechten Dorf“ aufgewachsen sei. „Ich wollte den rechten Leuten zeigen, dass es auch andere Leute gibt. Heute werde ich von der linken Ecke deshalb diskriminiert“, resümiert der Gitarrist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mario Parizek (@marioparizek) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Bar „Gleis“ begründete die Absage damit, dass Mitteilungen eingegangen seien, auch von Personen aus dem Team, „die sich mit dem Auftritt nicht wohl fühlten“. Die Bar entschuldigt sich via Facebook für die Absage: „Auch wenn wir hinter dieser Entscheidung stehen, tut es uns leid, dass wir dem Künstler den Auftritt verunmöglicht haben.“ Sie wollen in ein Dialog gehen, allerdings habe Parizek „vehement abgelehnt“.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz Facebook/GLEIS

Absage wegen „kultureller Aneignung“ kein Einzelfall

Die Absage an Parizek wegen „kultureller Aneignung“ ist kein Einzelfall. Bereits im Juli durfte die Schweizer Reggae-Band Lauwarm in der Brasserie Lorraine in Bern ihr Konzert nicht fortsetzen, weil zwei Bandmitglieder als Weiße Dreadlocks trugen, weshalb sich Besucher „unwohl“ fühlten. Die Bar reagierte mit einem Abbruch und sprach von „Sensibilisierungslücken“.

In Hannover hätte Ende Mai ein Konzert von Ronja Maltzahn auf der Fridays-for-Future-Demonstration in Hannover stattfinden sollen, das aber ein Tag zuvor abgesagt wurde, weil die Veranstalter wegen des „antikolonialistischen und antirassistischen Narratives“ ihren Auftritt nicht für zumutbar hielten.

Mit kultureller Aneignung ist gemeint, dass Menschen sich einer Kultur bedienen, die nicht ihre eigene ist, zum Beispiel durch Musik oder Bekleidung. Mit Rasta-Frisuren identifizieren sich vor allem Schwarze.