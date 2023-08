Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am Rande seiner Reise nach Indien mit einem Foto für Aufruhr im Netz gesorgt. Nachdem er auf X (vormals Twitter) am Donnerstag ein Bild von sich mit einem roten Punkt auf der Stirn gepostet hat, schlagen die Wellen hoch. Einige Nutzer finden, Lauterbach mache sich damit lächerlich, andere werfen ihm gar kulturelle Aneignung vor.

Das umstrittene Bild ist ein Selfie, das Lauterbach bei dem Besuch eines Krankenhauses in Gugarat geschossen hat. Bei dem Termin habe er sich die Klinik zeigen lassen, die Künstliche Intelligenz zur besseren Versorgung der Patienten einsetze. „Wir informieren uns hier über diese Technologie, die auch für Deutschland interessant ist“, schreibt Lauterbach dazu.

Auf dem Foto ist der Gesundheitsminister neben einem Arzt und zwei weiteren Angestellten der Klinik an einem Krankenhausbett zu sehen. Alle tragen Masken, aber nur Lauterbach hat einen aufgemalten roten Punkt, einen sogenannten Tilaka, zwischen den Augen.

Im Zydus Krankenhaus in Ahmedabad in Gugarat, Indien. Dr. Nair (re) ist Leiter der Klinik. Das Krankenhaus ist hoch digital und nutzt KI zur besseren Versorgung von zB Schlaganfallpatienten. Wir informieren uns hier über diese Technologie, die auch für Deutschland interessant ist pic.twitter.com/gz4h8RErCJ — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 17, 2023

Der Tilaka ist ein hinduistisches Segenszeichen, das meist in Rot oder Gelb auf die Stirn gemalt wird. Die Stelle auf der Stirn wird als „drittes Auge“ betrachtet, wo besonders viel Energie fließt. Noch bekannter als Tilaka ist der Begriff „Bindi“, der so viel wie „Punkt“ bedeutet. Der Bindi gilt als traditionelles Zeichen einer verheirateten Frau.

Das veranlasste einige Nutzerinnen und Nutzer dazu, sich über Karl Lauterbach lustig zu machen. „Impfungen immer in den Arm, nicht in die Stirn“, witzelt eine. Ein weiterer Kommentar bezeichnet es als „peinlich“, dass Lauterbach der einzige auf dem Bild sei, der den roten Punkt trage. Eine andere Userin weist auf die Verbreitung von Bindis hin: „Heute werden Bindis in Indien von unverheirateten ebenso wie von verheirateten Frauen getragen, sogar von kleinen Kindern.“

Vorwurf der kulturellen Aneignung gegen Lauterbach: Was steckt dahinter?

Doch viele Kommentare machen Lauterbach auch den Vorwurf, sich ein drittes Auge aufzumalen, sei kulturelle Aneignung. Mit kultureller Aneignung ist gemeint, dass Menschen sich einer Kultur bedienen, die nicht ihre eigene ist, zum Beispiel durch Musik, Symbole oder Bekleidung. Kritisiert wird vor allem, wenn Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft sich einzelner Elemente der Kultur einer Minderheit bemächtigen, sie kommerzialisieren und so aus dem Zusammenhang reißen – um letztlich daraus Profit schlagen zu können. Dieser Profit kann finanzieller Art sein oder auch soziale Anerkennung bedeuten.

Ob sich Karl Lauterbach mit dem Zeigen des roten Punktes auf seiner Stirn auf unangemessene Weise bereichern wollte, ist fraglich. Denn wie ein Nutzer unter das Bild schreibt, ist das Aufmalen des Tilaka auch schlicht ein hinduistisches Begrüßungsritual. Woher genau die Markierung in Lauterbachs Fall stammt, ist unklar.