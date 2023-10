Ist das Kunst oder kann das weg? In die Galerie für zeitgenössische Kunst in Berlin-Lichtenberg zieht eine neue Ausstellung ein. Drei Designer und Künstler aus dem Bezirk präsentieren in „Organic Geometric“ handgefertigte Werke aus recycelten Materialien. Die multimediale Installation von Paola Kubes, Andrea Bonfini und Fabrizio Frau, die am Donnerstag um 19 Uhr eröffnet wird, wurde extra für die Räume der Galerie im ehemaligen Ratskeller Lichtenbergs konzipiert, wie das Bezirksamt Lichtenberg mitteilte.

„Die Arbeiten sind inspiriert vom industriellen Erbe des Bezirks Lichtenberg und der heute hier ansässigen Künstlergemeinschaft, die das Stadtbild künstlerisch aufgreift“, sagte Kulturstadträtin Catrin Gocksch (CDU). „Spüren Sie dem Inspirationspotenzial unseres Bezirks nach und lassen sich von den Künstler*innen ermutigen, in dem zwanglosen Zusammenspiel der Objekte ihre eigenen Geschichten zu erfinden.“

Die drei Künstler zeichnen sich durch verschiedene künstlerische Ausdrucksformen aus und vereinen die „geometrische und farbliche Symbolik sowie den Wunsch, gebrauchten Materialien und vermeintlichen Abfallobjekten neues Leben einzuhauchen“, heißt es in der Mitteilung. Bis zum 17. Januar 2024 kann „Organic Geometric“ von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr in der Möllendorffstraße 6 besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Kunstausstellung in Lichtenberg: Künstler experimentieren mit Materialien

Die Künstlerin Paola Kubes vereint in ihrer Installation die „leuchtenden Farben ihrer Kindheit in Südamerika mit den geometrischen Linien einer Großstadt.“ Mit verschiedenen Materialien aus den Bereichen Innenarchitektur, Polsterung und Beleuchtung experimentiert sie und gestaltet neue Wahrnehmungen durch Renovierung und Wiederverwendung.

Andrea Bonfini gibt recycelten Jeans und alten Stoffen ein neues Leben in seiner Installation „BLAU“. Makropailletten aus gebrauchten Dosen sorgen für ein „Klangkleid“. Bonfini stellte seine Werke bereits in verschiedenen europäischen Galerien aus. In Berlin gründete er außerdem im Jahr 2015 das müllfreie Kleidungslabel „Fade Out Label“.

Fabrizio Frau kombiniert Leinwände mit dreidimensionalen Kunstwerken. Seine Inspiration für die organischen und geometrischen Formen und kräftigen Farben zieht er aus der Geometrie des Lichtenberger Plattenbaus und der Rolle der Frauen in der Gesellschaft.