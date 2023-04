Tradition seit 1969: Japan feiert wieder „Penis-Fest“

In der japanischen Stadt Kawasaki feiern die Menschen bereits zum 54. Mal in Folge das „Fest des Stahl-Penisses“. Das steckt hinter den Feierlichkeiten.

Menschen tragen Penis-Nachbildungen durch die Straßen Kawasakis: Seit 1969 wird so die Fruchtbarkeit und das männliche Geschlechtsorgan gefeiert.

Menschen tragen Penis-Nachbildungen durch die Straßen Kawasakis: Seit 1969 wird so die Fruchtbarkeit und das männliche Geschlechtsorgan gefeiert. Lars Nicolaysen/picture alliance/dpa

Es ist ein skurriler Anblick, der sich jedes Jahr am ersten Sonntag im April in den Straßen der japanischen Stadt Kawasaki wiederholt: Tausende Menschen ziehen durch die Stadt – und tragen übergroße Penis-Nachbildungen auf den Schultern. Zudem gibt es Penis-Kerzen, Penis-Lollis und kleine Kuchen in Phallus-Form. Gemeinsam feiern die Einheimischen und Gäste „das beste Stück des Mannes“.

Seit 1969 findet jedes Jahr im Frühling das Penis-Festival Kanamara Matsuri statt, für das eigens Tausende Menschen nach Kawasaki reisen, um das männliche Geschlechtsteil mit einem ausufernden Fest zu ehren.

Penis-Fest: Menschen zelebrieren die Fruchtbarkeit

Beim Kanamara Matsuri, zu Deutsch „Festival des metallenen Phallus“ handelt es sich um ein Fest aus dem Shintoimus, das den Penis und die Fruchtbarkeit zelebriert. Alle Einnahmen der Veranstaltung kommen der HIV-Forschung zugute, wie das Reise-Portal TokyoCheapo berichtet.