Ein erbitterter Rechtsstreit zwischen zwei Geschäftsmännern sorgt derzeit für Aufsehen. Es geht um ein vor zwölf Jahren abgeschlossenes Geschäft, um Schadensersatz und – so berichtet der Spiegel unter Berufung auf Gerichtsunterlagen – um mögliche Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe. Objekt der Begierde der Kontrahenten Simon Cornelis Visser und Paul Schockemöhle: 120 Milliliter eingefrorenes Pferdesperma.

Bei dem ungewöhnlichen Streitobjekt handelt es sich um den Nachlass des vor rund zwei Jahren verstorbenen „Wunderhengstes“ und dreifachen Weltrekordhalters Totilas – seines Zeichens das einst teuerste Dressurpferd der Welt. Mit dem Sperma könnten Pferdezüchter noch tausende erfolgreiche Nachkommen des lackschwarzen Hengstes heranziehen. Doch obwohl Schockemöhle sich mit Vissier im Jahr 2010 auf eine Rekordsumme von 9,5 Millionen Euro zum Kauf des Pferdes geeinigt hatte, gibt es nun Unklarheit darüber, wer von beiden die Rechte an Totilas Ejakulat hält.

Unterlassungsklagen und Geschlechtskrankheiten

Laut dem niederländischen Immobilienmakler Vissier seien die rund 240 tiefgefrorenen Samenhalme bei dem Kauf nie zu Sprache gekommen. Er glaube, dass diese nun „mindestens 18 Millionen Euro“ einbringen könnten. Schockemöhle hingegen will sich daran erinnern, fest auf die Rechte an Totilas ungeborenen Nachkommen bestanden zu haben. Trotzdem machte der Niederländer einen Online-Shop mit dem Wundersperma auf – und wurde kurzerhand von Schockemöhle verklagt.

Das Landgericht Oldenburg gab dem 77-Jährigen Recht und so drohen Vissier nun sechs Monate Haft oder eine Geldstrafe von mindestens 250.000 Euro, sollte er noch einmal versuchen, das Pferdesperma zu verkaufen. Darüber hinaus stellte Schockemöhle eine Behauptung auf, die den gesamten Fall erneut ins Wanken brachte. Wunderhengst Totilas soll eine Geschlechtskrankheit gehabt haben – womit sein Samen quasi wertlos wäre.

Beide beauftragten nun Labore mit der Analyse des millionenschweren Pferdeejakulats. Vor Gericht schilderte ein Besamungswirt im Detail die Waschung Totilas' vermeintlich infektiösen Geschlechtsorgans. Noch ist keine Entscheidung getroffen in dem kuriosen Streit der zwei Geschäftsmänner, wer am Ende das Pferdesperma in den Händen halten wird, ist ungewiss.