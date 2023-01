Vermummte griffen am Dienstagabend das Kurt-Schumacher-Haus an. Glasscheiben wurden erheblich beschädigt.

Unbekannte werfen Scheiben an Parteizentrale von SPD Berlin ein

Das Kurt-Schumacher-Haus wurde am Dienstagabend angegriffen.

Das Kurt-Schumacher-Haus wurde am Dienstagabend angegriffen. Imago/Jürgen Ritter

Mehrere Vermummte haben am Dienstagabend die Parteizentrale der SPD Berlin angegriffen. Wie die SPD am Mittwoch mitteilte, wurden die Glasscheiben im Eingangsbereich des Kurt-Schumacher-Hauses am S-Bahnhof Wedding „mit roher Gewalt erheblich beschädigt“.

Vergangene Woche hatten Unbekannte ein Parteibüro der Grünen in in Alt-Treptow mit roter und schwarzer Farbe und einem Totenkopf beschmiert. Im November hatte es mehrere Angriffe auf Parteibüros verschiedener Parteien gegeben – drei auf Gebäude der Grünen, einen auf ein FDP-Parteibüro und einen Angriff auf ein SPD-Büro in Wilmersdorf.