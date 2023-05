Kurz vor dem ESC: Sorge um deutschen Kandidaten „Lord of the Lost“

Chris Harms, Frontmann von Lord Of The Lost, bei den Proben zum Eurovision Song Contest 2023.

Chris Harms, Frontmann von Lord Of The Lost, bei den Proben zum Eurovision Song Contest 2023. Rolf Vennenbernd/dpa

Kurz vor dem Finale des Eurovision Song Contests (ESC) am Samstag gibt es schlechte Nachrichten für die Band „Lord Of The Lost“, die für Deutschland antritt. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll Frontsänger Chris Harms Stimmprobleme haben.

Schweden und Finnland sind ESC-Favoriten

„Durch tägliches Proben und stundenlange Interviews passiert es bei mir schnell, dass Halsschmerzen einsetzen. Das kenne ich bereits von Touren. Das Einzige, was dann hilft: Klappe halten, so viel wie möglich“, so der 43-Jährige gegenüber der Zeitung.

Der Sänger glaubt allerdings, dass seine Stimme pünktlich zum ESC-Finale am Samstagabend wieder einsatzbereit sein wird.

Die Dark-Rockband aus Hamburg wurde 2007 von Chris Harms gegründet. Mit dem Lied „Blood & Glitter“ qualifizierte sie sich im Vorentscheid. Derzeit gelten Schweden und Finnland als Favoriten. Sängerin Loreen tritt für Schweden an, sie gewann bereits 2012 den ESC.