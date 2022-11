Zwei Tage vor WM: Katar verbietet doch Bierverkauf am Stadion

Kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar am 20. November gibt es eine drastische Änderung: Der Alkoholverkauf, der in bestimmten Zonen am Stadion erlaubt sein sollte, wird nun doch verboten. Wie die New York Times berichtete, fiel die Entscheidung am Freitag. An den Verkaufsständen am Stadion sollen nur nicht-alkoholische Getränke verkauft werden.

Der internationale Fußballverband FIFA dürfte davon nicht begeistert sein. Die US-amerikanische Biermarke Budweiser hatte einen Vertrag mit dem Fußballverband von über 75 Millionen Dollar für die WM abgeschlossen.

WM-Sponsor ist offenbar irritiert

Auf Twitter reagierte Budweiser in einem mittlerweile gelöschten Tweet trocken auf die jüngsten Ereignisse. Am Freitagmittag kommentierte das Unternehmen die Nachrichten mit „Nun, das ist peinlich...“.

Der WM-Sponsor Budweiser reagiert trocken. Screenshot Twitter.

Stände sollen bereits abgebaut worden sein

Vorgesehen war, dass die Fans während des Turniers vom 20. November bis 18. Dezember innerhalb der Stadionbereiche in bestimmten Zonen alkoholhaltiges Bier kaufen dürfen – jedoch nicht direkt in den Arenen sowie nur vor und nach den Spielen. Doch jetzt kommt alles anders.

Bereits vor einigen Tagen gab es Medienberichte, dass die Stände, die schon rund um die Stadien aufgebaut waren, wieder abgebaut und an anderen Orten aufgestellt wurden. Bisher gab es nur Spekulationen um ein Verkaufsverbot, doch die Entscheidung am Freitag gibt Gewissheit.