Kurzes „GNTM“-Gastspiel: Nachzüglerin Ina schon rausgeflogen Damit ist die Hälfte der Nachzügler-Gruppe bereits wieder draußen. Das Aus trägt Ina aber mit Fassung. dpa

ARCHIV - «GNTM»-Moderatorin Heidi Klum in Los Angeles. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

München -Es war nur ein kurzes Topmodel-Gastspiel für Kandidatin Ina: Die 44 Jahre alte Nachzüglerin ist schon in ihrer zweiten Folge wieder aus Heidi Klums Castingshow „Germany's Next Topmodel“ geflogen. Erst in der vergangenen Woche war sie gemeinsam mit fünf weiteren Frauen zu den bisherigen Kandidatinnen gestoßen. Mit ihrem Ausscheiden ist die Hälfte der Nachzügler-Gruppe fast umgehend schon wieder aus dem Model-Wettbewerb rausgeflogen.