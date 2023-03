Kuwait ruft wegen Öllecks in Wüste „Notstand“ aus (Video)

Wegen eines Öllecks in Kuwait hat das Staatsunternehmen Kuwait Oil Company (KOC) am Montag den „Notstand“ ausgerufen. Das Öl sei im Westen des Golfstaats ausgetreten, erklärte der Konzern. Ein Video, welches von der kuwaitischen Zeitung Al Rai verbreitet wurde, zeigte eine von einer Öllache umgebene Pipeline in der Wüste, aus der eine große Ölfontäne in die Höhe schoss.

Den genauen Ort des Lecks wollte ein Unternehmenssprecher nicht nennen. Das Öl sei an Land ausgetreten, aber nicht in bewohntem Gebiet, sagte der Sprecher Kusai al-Amer. Giftige Dämpfe seien nicht entwichen. Es habe keine Verletzten und keine Störung der Produktion gegeben. Das Unternehmen schickte Experten los, um die Ursache des Lecks zu finden und den Ölaustritt einzudämmen.

Kuwait ist ein wichtiger Ölexporteur, fast 90 Prozent der Staatseinnahmen stammen aus der Ölförderung. Der kleine Golfstaat, der der Organisation Erdöl produzierender Länder (Opec) angehört, fördert täglich etwa 2,7 Millionen Barrel Öl.

Kuwait: 1,6 Kilometer langer Ölteppich

Das Staatsunternehmen KOC hatte zuletzt 2016 und 2020 Lecks an Land gemeldet. 2017 kam es binnen weniger Tagen zu zwei Ölaustritten an der Küste. Einer der Ölteppiche war 1,6 Kilometer lang, bei dem anderen Leck liefen Experten zufolge bis zu 35.000 Barrel Öl ins Meer.

Der Umweltaktivist Chalid al-Hadschire sagte, das Ausmaß der Schäden durch das Ölleck am Montag sei noch völlig unklar. Er kritisierte aber häufige Verstöße gegen Umweltauflagen in dem Emirat. „Die ständige Ölverschmutzung in der Luft, am Land und im Meer zeigt, dass die Ölindustrie den Umweltschutz nicht ernst genug nimmt“, sagte al-Hadschire. Die Industrie verstoße immer wieder gegen Umwelt- und Sicherheitsauflagen und die Umweltbehörde gehe zu nachsichtig damit um.