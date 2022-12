Kuwait: Seltener Hagelsturm färbt die Wüste weiß

Begeisterte Kinder spielen mit Hagelkörnern: Ein äußerst seltenes Bild in einem der heißesten Länder der Welt. Die Straßen in Kuwait sind teilweise mit Eis bedeckt.

In Kuwait, einem der heißesten Länder der Welt, hat ein seltener Hagelsturm die Wüste weiß gefärbt. Vor allem Kinder waren begeistert über das ungewöhnliche Winterwetter in dem Emirat, wie am Mittwoch auf Fotos und Videos in den Online-Netzwerken zu sehen war. „Wir hatten seit 15 Jahren nicht mehr so viel Hagel im Winter“, sagte der ehemalige Direktor von Kuwaits Wetterdienst, Mohammed Karam, der Nachrichtendienst AFP.

Kuwait: Kinder spielen mit weißen Hagelkörnern. imago/Xinhua

Nach Angaben des Wetterdienstes fielen in Kuwait seit Dienstag bis zu 63 Millimeter Niederschlag. Im Süden Kuwaits waren die Straßen teilweise mit Hagel und Eis bedeckt, wie auf Fotos und Videos zu sehen war. Kinder sammelten im Bezirk Umm al-Haiman südlich der Hauptstadt Kuwait-Stadt Hagelkörner auf und spielten damit.

Kuwait: Ein Mädchen wirft Hagelkörner in die Luft. imago/Xinhua

Das Land am Persischen Golf leidet im Sommer unter glühender Hitze und könnte nach Angaben von Wissenschaftlern im Zuge des Klimawandels unbewohnbar werden. Im Sommer 2016 hatten die Temperaturen Spitzenwerte von 54 Grad Celsius erreicht. Da der Klimawandel Wettermuster durcheinanderbringt, rechnet Karam aber auch mit weiteren Hagelstürmen im Winter.