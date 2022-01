Los Angeles - Reality-TV-Star Kylie Jenner hat als erste Frau die Marke von 300 Millionen Followern auf der Online-Plattform Instagram geknackt. Der erfolgreichen Unternehmerin und Angehörigen des Kardashian-Clans folgen inzwischen 301 Millionen Instagram-Nutzer. Die 24-Jährige hatte bereits zuvor Popsängerin Ariana Grande als beliebteste Frau auf der Foto-Plattform überholt.

Cristiano Ronaldo hält den Follower-Rekord

Der Promi mit den meisten Instagram-Followern ist der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo. Ihm folgen in dem Netzwerk 389 Millionen Internetnutzer. Der argentinische Starstürmer Lionel Messi hat 300 Millionen Follower.

Kylie Jenner wurde gemeinsam mit ihren Halbschwestern Kim, Kourtney und Khloe Kardashian durch die Reality-TV-Serie „Keeping Up with the Kardashians“ berühmt. Das Model nutzte seine Bekanntheit und Beliebtheit in den sozialen Netzwerken, um eine erfolgreiche Kosmetik-Linie auf den Markt zu bringen.

Schon 2018 hatte Jenner einen Instagram-Rekord aufgestellt, als sie für die Verkündung der Geburt ihres ersten Kindes mehr als 18 Millionen Likes erhielt. Die mit dem Rapper Travis Scott liierte Jenner erwartet derzeit ihr zweites Kind. Sie war nach einer tödlichen Massenpanik während eines Konzerts von Travis Scott beim Musikfestival Astroworld im texanischen Houston im November vorübergehend im Internet weniger aktiv.