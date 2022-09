Berlin - Das Labyrinth Kindermuseum in Berlin-Gesundbrunnen feiert seinen 25. Geburtstag mit einem Jubiläumsempfang und einem großen Familienfest. Unter den Gästen des Empfangs am Samstagabend sollte auch die Schauspielerin Ulrike Folkerts („Tatort“) sein, die Patin des Museums ist. Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) würdigte das Museum in einem Grußwort: „Spielen und Lernen, Experimentieren und Ausprobieren, Forschen und Entdecken: Das Kindermuseum bietet ein Begreifen mit allen Sinnen, und im Zentrum steht immer der Spaß am Lernen.“

Die Geburtstagsfeierlichkeiten begannen bereits im Sommer mit dem Ferienprogramm „Best of 25“. In einer Woche soll am Sonntag (18. September) ein großer Familiengeburtstag mit einem vollen Programm aus Workshops, Mitmachtheater und Riesenseifenblasen für Kinder und Erwachsene gefeiert werden.