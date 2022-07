Sie singen, warten Stunde um Stunde und hoffen auf ein Selfie mit ihrem Superstar: Hunderte Fans haben am Samstag das Hotel, in dem US-Popstar Lady Gaga vor ihrem einzigen Deutschland-Konzert in Düsseldorf wohnen soll, belagert. Gesichtet wurde die 36-Jährige von den Fans bisher nicht.

Auf Twitter kursieren derweil Videos des fröhlich ausharrenden Fan-Gewimmels. Ein Nutzer schrieb: „Das passiert, wenn Lady Gaga nach Europa kommt.“ Trotz entspannter Lage versuchte die Polizei, mit Absperrungen Ordnung in das Gedränge vor dem Luxushotel an der Kö zu bringen.

This is what happens when Lady Gaga is in Europe.



📹@itsme_luka pic.twitter.com/WRxGY0Xlnl — Lady Gaga Now 💓⚔️ (@ladygaganownet) July 16, 2022

„The Chromatica Ball“: Auftakt der Welttournee in Düsseldorf

In Düsseldorf startet Lady Gaga, die im wahren Leben Stefani Germanotta heißt, ihre Welttournee „The Chromatica Ball“. Zu dem Konzert in der NRW-Landeshauptstadt werden Zehntausende Fans erwartet. Im Mittelpunkt dürften die Lieder Gagas sechsten Studioalbums „Chromatica“ (2020) stehen. Neben ihren Hits ist die Sängerin für politische Statements, ausgefallene Kostüme und provokante Auftritte bekannt.

Bis Mitte September wird die Amerikanerin in 17 weiteren Städten auftreten. Stopps sind etwa in Paris, Tokio und New York geplant. Ihren letzten Deutschland-Auftritt hatte Lady Gaga 2018 in Hamburg.

Die Künstlerin zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Mit dem Debütalbum „The Fame“ gelang ihr 2008 der Durchbruch. Seit einigen Jahren ist Lady Gaga auch auf der Kino-Leinwand zu sehen, etwa in der Hauptrolle des Dramas „A Star is Born“ (2018), für dessen Titelsong „Shallow“ sie mit dem Oscar ausgezeichnet wurde.