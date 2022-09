Ein Anwohner ist in der Nacht zu Mittwoch in Alt-Hohenschönhausen zusammengeschlagen worden, weil er sich über Lärm im Innenhof beschwert hatte. Sieben Männer und Frauen hielten sich nach Polizei-Angaben zunächst in dem Innenhof in der Konrad-Wolf-Straße auf. Der 22-jähriger Mann ermahnte sie daraufhin, zu laut zu sein.

Ein 49-Jähriger aus der Gruppe soll ihn dann zunächst gefragt haben, ob er denn nicht wüsste, mit wem er es zu tun habe. Dann sei er von dem Mann zu Boden gebracht und geschlagen worden. Drei weitere Männer im Alter von 29 bis 59 Jahren traten und schlugen ebenfalls auf den am Boden Liegenden ein.

Er erlitt Verletzungen im Kopf und Beinbereich und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Daten der vier Tatverdächtigen auf. Sie konnten anschließend ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.