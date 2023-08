Ein schweres Feuer ist am frühen Freitagmorgen in einer Lagerhalle auf einem Recyclinghof im Ortsteil Heinersdorf in Pankow ausgebrochen. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, sind derzeit fast 100 Einsatzkräfte mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

Innerhalb der etwa 600 Quadratmeter großen Halle brenne unter anderem etwa Recyclinggut, hieß es nach ersten Einschätzungen. Die Feuerwehr warnt in einem weiteren Post vor Geruchsbelästigungen und bittet betroffene Anwohnerinnen und Anwohner ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Neue Informationen: Es brennen 100 Kubikmeter Baustoffreste in einer 600 m2 großen Lagerhalle. Die Rauchentwicklung ist deutlich sichtbar. Es kommt zu Geruchsbelästigungen. Bitte halten sie im betroffenen Bereich die Türen und Fenster geschlossen. Weitere Informationen folgen… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 18, 2023

Auch die Warnapp Nina gab am Morgen gegen 6.30 Uhr eine Warnung an Berlinerinnen und Berliner im größeren Umkreis um den Brandherd heraus.