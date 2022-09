Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Bevölkerung auf dauerhaft höhere Aufwendungen für die Bundeswehr eingestimmt. In einer Grundsatzrede zur geplanten neuen nationalen Sicherheitsstrategie verwies Lambrecht am Montag in Berlin auf die Folgen des „furchtbaren Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine“. Die damit verbundene „Zeitenwende“ mache es notwendig, die deutschen Streitkräfte und auch den europäischen Pfeiler der Nato insgesamt nachhaltig zu stärken.

In ihrer Rede sprach sich Lambrecht auch dafür aus, die Auflagen für Rüstungsexporte in bestimmten Fällen zu lockern - sie stieß damit aber auf den Widerspruch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Die Ministerin empfahl, die Ausfuhr jener Waffentechnik zu erleichtern, die gemeinsam von mehreren EU-Staaten entwickelt wurde: „Wir müssen an die Exportregeln ran, um der Kooperation bei wehrtechnischen Gütern einen mächtigen europapolitischen Schub zu verleihen.“

Robert Habeck weist die Überlegungen von Lambrecht zurück

Wirtschaftsminister Habeck, dessen Haus für die Genehmigung von Rüstungsexporten zuständig ist, wies die Überlegungen zurück. „Statt laxere Regeln für Rüstungsexporte zu fordern, werden wir strenger werden und zugleich das Zusammenspiel mit Werte- und Bündnispartnern stärken“, sagte er der Süddeutschen Zeitung.

Kernpunkt von Lambrechts Rede war die Forderung, dass die Europäer künftig „selbst einen größeren Beitrag für unsere Sicherheit leisten“ müssten. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf die zunehmende Konzentration der USA auf den pazifischen Raum. Europa werde „Kräfte und Fähigkeiten entwickeln müssen, die uns stärker und glaubwürdiger machen“, sagte sie. Als ein Beispiel nannte sie die Stärkung der Nato-Ostflanke und die Beiträge der Bundeswehr dazu.

„Wer in Zukunft in Frieden und Freiheit leben will, der muss jetzt umsteuern“, mahnte die Ministerin. Man müsse in Deutschland die Bundeswehr „wieder als zentrale Instanz für unsere Daseinsvorsorge betrachten“. Sie sprach von einem notwendigen „Kulturwechsel“, der sich „auch hier in Berlin in unserem Politikbetrieb niederschlagen“ müsse.

Lambrecht verwies auf das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr, das dringend notwendig sei, um „nach Jahren des Sparens“ wieder „in deren Kampfkraft und Einsatzfähigkeit zu investieren“. Dies sei auch angesichts des brutalen Vorgehens Russlands erforderlich. „Die Ukraine existiert nur noch, weil sie sich militärisch wehren kann“, warnte die Ministerin.

Die #Bundeswehr gehöre in den Fokus, so Verteidigungsministerin Christine #Lambrecht, @BMVg_Bundeswehr in ihrer Grundsatzrede. Die Zeitenwende müsse in den Köpfen stattfinden, das sei die wahre Herausforderung, denn "Umdenken tut weh". pic.twitter.com/6TIM4BjYPS — phoenix (@phoenix_de) September 12, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Zwei Prozent der Wirtschaftsleistung soll in die Verteidigung fließen

Deutschland werde aber über das Sondervermögen hinaus auch dauerhaft genügend Geld bereitstellen müssen, um das Nato-Ziel zu erfüllen, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aufzuwenden. Dies werde auch bedeuten, im Haushalt „intern umschichten zu müssen“, sagte Lambrecht. „Wir werden wieder mehr Geld für Verteidigung ausgeben müssen“, diese Erkenntnis könne sie „niemandem ersparen“.

„Die Landes- und Bündnisverteidigung werden künftig wieder an erster Stelle unserer Prioritätenliste stehen“, bekräftigte Lambrecht entsprechende Ankündigungen der Regierung. Allerdings werde es daneben weiterhin auch ein internationales Engagement der Bundeswehr geben.

Lambrecht will „Tag der nationalen Sicherheit“ einführen

Schließlich schlug Lambrecht auch einen jährlichen „Tag der nationalen Sicherheit“ in Deutschland vor, um unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger den Fokus auf die neue Lage in der Welt zu richten. Die neue nationale Sicherheitsstrategie, an der Regierung und Bundeswehr derzeit arbeiten, soll um den Jahreswechsel vorliegen.

Kritik an Lambrecht kam aus der Unionsfraktion. Dem Bericht „fehlt es komplett an strategischem Denken“, sagte der CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstagsausgabe). Was Lambrecht präsentiere, sei „alter Wein in neuen Schläuchen“.