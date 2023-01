Land will mehr Landesflächen als Wildnisgebiete ausweisen Für die Ziele der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt muss Brandenburg mehr Flächen als Wildnisgebiete ausweisen. Doch die damit verbundene Einsch... dpa

Potsdam -Die Landesregierung will weitere Naturschutzareale als Wildnisgebiete ausweisen. Damit will Brandenburg die bundesweiten Vorgaben der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) umsetzen. Derzeit wird geprüft, ob bestimmte Landeswaldflächen im Spreewald sowie Flächen, die Stiftungen gehören, als Wildnisgebiete ausgewiesen werden können, wie aus der Antwort des Umweltministeriums in Potsdam auf eine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion hervorgeht.