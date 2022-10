Landesgartenschau empfängt mehr als 550.000 Besucher Die Landesgartenschau in Beelitz hat kurz vor ihrem Ende bereits mehr als 550.000 Besucher empfangen. Das sind 100.000 Besucher mehr als ursprünglich erwarte... dpa

Beelitz -Die Landesgartenschau in Beelitz hat kurz vor ihrem Ende bereits mehr als 550.000 Besucher empfangen. Das sind 100.000 Besucher mehr als ursprünglich erwartet. Die Landesgartenschau endet an diesem Montag. Wie die Organisatoren mitteilten, begrüßte Bürgermeister Bernhard Knuth am Samstagvormittag zwei Besucher aus Lübben als Gäste Nummer 550.000 und 550.001.