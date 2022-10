Landesgartenschau-Gelände bleibt kostenloser Stadtpark Nach dem Ende der Landesgartenschau in Beelitz bleibt das Areal nahe der Altstadt ein kostenloser Stadtpark. Wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten, kö... dpa

Beelitz -Nach dem Ende der Landesgartenschau in Beelitz bleibt das Areal nahe der Altstadt ein kostenloser Stadtpark. Wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten, können die Menschen der Region und Besucher den Park weiter zur Erholung ohne Eintritt nutzen. Zunächst jedoch werde das Gelände ab 1. November für eine Woche gesperrt, um kleine Umbauten vorzunehmen. In Beelitz endet die Landesgartenschau am 31. Oktober nach mehr als einem halben Jahr. Bisher kamen nach Angaben der Stadt fast 544 000 Gäste - mehr als ursprünglich erwartet wurden.