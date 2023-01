Landesregierung ruft Bürger zur Meldung als Schöffen auf Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann und Innenminister Michael Stübgen (beide CDU) haben die Bürger aufgerufen, sich freiwillig für ein Schöffenamt... dpa

Potsdam -Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann und Innenminister Michael Stübgen (beide CDU) haben die Bürger aufgerufen, sich freiwillig für ein Schöffenamt an den Gerichten zu melden. Zwischen August und Oktober werden mehr als 2200 ehrenamtliche Richter in der Strafjustiz für fünf Jahre neu gewählt, teilten die Ministerien am Montag mit. „Die Beteiligung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern in Gerichtsverfahren stärkt das Vertrauen der Bürger in die Justiz und trägt mit zu einer bürgernahen Rechtsprechung bei.“