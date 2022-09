Die Oktober-Einführung des Berliner 29-Euro-Tickets steht laut einem Medienbericht vor dem Aus. Am Donnerstag sollte über den regionalen Nachfolger des 9-Euro-Tickets auf einer Sondersitzung des VBB-Aufsichtsrats beraten und abgestimmt werden. Wie der Tagesspiegel berichtet, legte allerdings am Dienstag Gernot Schmidt (SPD), Landrat von Märkisch-Oderland, förmlich Einspruch gegen die Dringlichkeit der Sitzung ein. Hintergrund ist laut dem Bericht offenbar, dass die Beschlussvorlage erst am Nachmittag von der VBB-Aufsichtsratsvorsitzenden und Berliner Mobilitätsstaatssekretärin Meike Niedbal verschickt wurde.

Die rot-grün-rote Regierungskoalition hatte zuvor angekündigt, in den kommenden Tagen einen Nachfolger für das bundesweite 9-Euro-Ticket vorzustellen. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte sich für zwei Ticketvarianten ausgesprochen: „Für eine gute Anschlusslösung zum 9-Euro-Ticket sollte es ein zweistufiges Ticketsystem geben: 29 Euro für ein regionales Angebot im jeweiligen Bundesland und 49 Euro für ein bundesweites Ticket.“

Brandenburg lehnt gemeinsames Ticket für die drei Monate ab

Der Tagesspiegel zitiert aus der Beschlussvorlage, in der es heißt: „Im Aktionszeitraum (Oktober bis Dezember 2022) wird im Rahmen bestehender und neu abgeschlossener Abonnements für den Tarifteilbereich Berlin AB gegenüber den Kundinnen und Kunden ein monatlicher Preis von 29,00 Euro berechnet.“ Es gebe aber einen Hinweis darauf, dass es sich „um den Vorschlag des Landes Berlin (SenUMVK)“, handle, „der sich mit dem Land Brandenburg (MIL) derzeit noch in Diskussion befindet“.

In Brandenburg gibt es Vorbehalte gegen den Berliner Alleingang. Ein gemeinsames Ticket für die drei Monate lehnt Brandenburg ab. Am vergangenen Wochenende hatte der brandenburgische Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) den Berliner Vorstoß für eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets kritisiert. „Für zwei Länder, die so eng miteinander verbunden sind wie Berlin und Brandenburg, sollten solche Vorschläge wie der aus Berlin nicht über die Medien kundgetan werden“, sagte Beermann der Deutschen Presse-Agentur. „Die Frage ist: Ist es klug, einen Sonderweg zu gehen, wenn man in Berlin-Brandenburg einen gemeinsamen Verkehrsverbund hat?“